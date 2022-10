Fluminense x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e América-MG entram em campo neste domingo (9), às 18h de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022. A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam por vaga na próxima Libertadores da América.

O Fluminense, que joga em casa nesta rodada, ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, com 51 pontos conquistados. A equipe vem de duas derrotas seguidas e na última rodada tropeçou diante do Atlético-GO, perdendo por 3 a 2 fora de casa. Já o América-MG está na oitava posição, com 42 pontos. A equipe mineira perdeu na última rodada para o São Paulo por 2 a 1, jogando no Independência.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cristiano); André, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Matheusinho e Gonzalo Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

FLUMINENSE X AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 09/10/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)