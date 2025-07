Fluminense x Al Hilal no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Fluminense x Al Hilal se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Fluminense x Al Hilal no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Freytes, Thiago Silva e Ignácio; Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Nonato e Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Rúben Neves, Renan Lodi e Al Harbi; Milinkovic-Savic, Kanno, Nasser Al-Dawsari e Malcom; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

FLUMINENSE X AL HILAL | FICHA TÉCNICA