Fluminense vence The Strongest e lidera grupo na Libertadores

No confronto de líderes do Grupo D da Libertadores, o Fluminense derrotou o The Strongest por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, jogando em ritmo de treino. Agora com duas vitórias em dois jogos, o time carioca comanda a classificação da chave de forma isolada e contabiliza seis pontos (três a mais que os bolivianos).

A única preocupação no confronto ficou por conta do lateral-esquerdo Marcelo. O jogador foi substituído com meia hora de primeiro tempo por causa de dores na perna direita e será avaliado pelo departamento médico do clube.



Tabela do Flu

O Fluminense vira a chave no final de semana e centra o foco no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fernando Diniz vai a campo no sábado para enfrentar o Athletico-PR, no Rio. Já pela Libertadores, o próximo compromisso é só no início de maio. No dia 2, o confronto vai ser diante do River Plate, novamente no Maracanã. No mesmo dia, os bolivianos visitam o Sporting Cristal



Gol do jogo

A equipe carioca foi envolvendo o The Strongest, chegou a ter 80% de posse de bola, e as oportunidades passaram a ser mais frequentes. Nem a saída de Marcelo, com meia hora de partida diminuiu o ritmo dos cariocas. E o gol acabou saindo em jogada de bola aérea. Ganso iniciou boa trama pela direita e jogou a bola na medida para a cabeçada do zagueiro Nino: 1 a 0, aos 40 minutos e festa nas arquibancadas.