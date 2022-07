Fluminense vence Cruzeiro no Mineirão e está nas quartas da Copa do Brasil

O Fluminense se tornou o segundo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Cruzeiro por 3 a 0, na noite desta terça-feira (12) no Mineirão, em Belo Horizonte, na partida de volta das oitavas da competição.

No jogo de ida, o Fluminense venceu por 2 a 1 no Maracanã, e sacramentou a classificação com uma vitória categórica, com gols no 2º tempo.

Gols no 2º tempo

Após um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados, o Flu deslanchou na etapa final, vencendo com gols de Jhon Arias (aos 25 do 2º tempo), Germán Cano (aos 40 do 2º tempo) e Nathan (aos 48 do 2º tempo).



Próximos jogos

Após a classificação, o Flu joga pelo Brasileiro no próximo domingo (17) contra o São aulo, às 16 horas no Morumbi. Já Cruzeiro, joga no mesmo dia e horário, contra o Novorizontino no Mineirão pela Série

