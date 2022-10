Fluminense tem seis desfalques para enfrentar Ceará; veja provável escalação

O Fluminense visita o Ceará nesta segunda-feira (31), às 20h (horário de Brasília), pela 35ª rodada da Série A, visando encurtar distância para o vice-líder e se consolidar no G4 da competição nacional.

Para isso, Fernando Diniz não contará com seis atletas. A principal ausência é a do lateral-esquerdo Calegari. O atleta foi diagnosticado com lesão muscular e não estará à disposição para o confronto. Os zagueiros Luan Freitas (lesão no joelho) e Matheus Ferraz (lesão no joelho), o lateral-esquerdo Pineida (lesão na panturrilha) e o atacante Marrony (lesão no tornozelo) também integram o departamento médico do Tricolor das Laranjeiras.

O zagueiro Felipe Melo, por suspensão, também desfalcará a equipe carioca.

Diante do Ceará, Fernando Diniz deve escalar o Fluminense com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Cristiano; André, Matheus Martinelli, Yago Felipe, Ganso e Arias; Cano.

O confronto será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

