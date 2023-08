Fluminense renova com Fábio, que jogará até os 45 anos; veja lista dos mais velhos da Série A

Fernando Diniz pediu, após bela apresentação diante do Palmeiras, na vitória por 2 a 1, que o Fluminense renovasse imediatamente o contrato de Fábio, garantindo que ele tinha condições de jogar por muitos anos ainda. Nesta quinta-feira (17), o clube atendeu ao pedido do treinador e ampliou o vínculo com o goleiro até o fim de 2025. Prestes a completar 43 anos, Fábio vai atuar até os 45 caso cumpra o novo contrato, o que o fará igualar o egípcio Essam El-Hadary, que em 2018 entrou em uma partida com os mesmos 45 anos. Atualmente Buffon anunciou a aposentadoria com 44.

Na história, dois goleiros jogaram com mais idade, mas em competições de menor importância. O uruguaio Robert Carmona atuou com 53 anos em 2015 com a camisa do Pan de Azucar. A marca foi batida por Isaak Hayik, que entrou em campo na quarta divisão de Israel aos 73 anos pelo Ironi Or Yehuda.

Além de elogiar o goleiro, Fernando Diniz deixou no ar a possibilidade de convocá-lo para a seleção brasileira. Fábio sempre sonhou em defender as cores no País e era apontado como nome certo em 2013 e 2014 quando foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, mas acabou preterido.

Confira lista dos atletas mais velhos da competição: