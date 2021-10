Fluminense pode ter três desfalques e um retorno contra o Fortaleza

O Fluminense encerrou a preparação para o jogo desta quarta, contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Marcão contará com um retorno e pode ter até três desfalques.

O lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará, se recuperou das dores na coxa esquerda e vem treinando normalmente com o grupo no CT Carlos Castilho.

Com isso, ele estará à disposição do treinador, mas disputará vaga com Calegari na equipe titular.

Dúvidas e desfalque

Outros dois jogaadores importantes seguem como dúvida no Tricolor: Yago, que sofreu uma pancada no último jogo contra o Bragantino, e Manoel, que se recupera de um problema no joelho direito.

O único desfalque já confirmado é do volante Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Tricolor atualmente é o oitavo colocado com 32 pontos, um atrás do Corinthians, que fecha o G-6, zona de classificação para a Pré-Libertadores de 2022.