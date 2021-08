Fluminense pode ajudar Ceará e Fortaleza em metas na Série A se avançar na Libertadores; entenda

O futebol cearense não possui representantes em torneios internacionais no atual momento da temporada, mas os torcedores de Ceará e Fortaleza devem ficar atentos às competições sul-americanas para sonhar com as participações. O jogo do Fluminense nesta quinta-feira (19), pela Libertadores, é um exemplo: pode transformar o G-6 da Série A do Brasileiro em G-7.

A equipe enfrenta o Barcelona de Guayaquil às 21h30, no Equador, em busca de vaga na semifinal. Com empate na ida em 2 a 2, avança com vitória ou nova igualdade (se marcar pelo menos três gols). Como os três classificados são brasileiros, pode garantir o título da Liberta ao Brasil.

Assim, as vagas distribuídas no Brasileirão aumentam. Atualmente, apenas os seis primeiros da classificação se asseguram na próxima edição do torneio - o Fortaleza está na 3ª posição, com 31 pontos, enquanto o Ceará surge em 7º colocado, com 23.

Há possibilidade até da zona de classificação se tornar G-9, mas isso envolve as disputas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Na parte alta da tabela, Vovô e Leão se distanciam do risco de rebaixamento e devem sonhar com maiores objetivos.

Chances de Ceará e Fortaleza na Série A (dados da UFMG):

Ceará

Libertadores: 27,5%

Sul-Americana: 50,2%

Rebaixamento: 4,4%

Fortaleza

Libertadores: 85,7

Sul-Americana: 13,4%

Rebaixamento: 0,05%