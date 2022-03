Fluminense-PI x Santos: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Fluminense-PI recebe o Santos em confronto da segunda fase da Copa do Brasil. A partida desta terça-feira (8) será no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. As equipes se enfrentam às 21h30 (hora de Brasília), em jogo único.

No Peixe, haverá a estreia do técnico Fabián Bustos. O clube não jogou no fim de semana pelo Paulistão após a partida contra a Ferroviária ser adiada. A equipe avançou de fase após eliminar o Salgueiro por 3 a 0 e quer afastar pressão do estadual.

Já o Tricolor quer continuar sem perder na temporada. Está há dez jogos sem derrota: são nove vitórias e um empate. O clube, que participa da competição pela primeira vez, se classificou para a segunda fase após eliminar o Oeste por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere transmitem o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon e Tiaguinho; Mazinho, Pio e Janeudo; Tarcísio, Mário Sérgio e Eduardo. Técnico: Marcelo Vilar.

Santos: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabían Bustos

FICHA TÉCNICA

Fluminense-PI x Santos

Data e hora: 8/03, às 21h30 horas (de Brasília)

Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI).

