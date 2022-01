Fluminense encaminha contratação de goleiro Fábio, ex-Cruzeiro

O Fluminense acertou a contratação do goleiro Fábio, ídolo do Cruzeiro. Aos 41 anos, o atleta estava livre no mercado desde a saída da Raposa e será o 8º reforço do time carioca para a temporada de 2022.

Com experiência e histórico de liderança dentro de campo, o atleta também era alvo do América-MG. Na posição, o jogador terá concorrência de Gustavo Ramalho, Muriel, Pedro Rangel e Marcos Felipe.

Revelado pelo União Bandeirante-PR e com passagem pelo Vasco, é o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Cruzeiro, somando 976 jogos. A chegada ao clube foi em 2005, se tornando referência e participando de conquistas como bicampeonato do Brasileirão (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Para a sequência do ano, o time carioca contratou também: o zagueiro David Duarte; os laterais-esquerdos Cristiano e Pineida; o volante Felipe Melo; o meia Nathan; e os atacantes Willian 'Bigode' e Gérman Cano. O técnico é Abel Braga.