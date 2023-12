Fluminense divulga lista de jogadores para o Mundial de Clubes

O Fluminense definiu os 23 nomes inscritos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA na Arábia Saudita. A equipe embarca para o país do Oriente Médio na próxima terça-feira (12/12).

A estreia do campeão da Libertadores na competição está marcada para o dia 18 de dezembro, às 15h (horário de Brasília), quando disputa a semifinal contra o vencedor do jogo Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City).

Samuel Xavier, Lima e Yoni González, todos ex-Ceará, estão na lista. As ausências são o meia Leo Fernández e o atacante Lelê.

O lateral-direito voltou a treinar normalmente na segunda-feira, recuperado de entorse no joelho, que ocorreu em partida diante do São Paulo, vencida por 1 a 0 no Maracanã, há duas semanas.

Confira os inscritos:

Nossa lista de inscritos para o Mundial de Clubes da FIFA de 2023! pic.twitter.com/IxZc6Ii3fa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2023