Fluminense apresenta Marcelo em bela festa no Maracanã: 'Vamos brigar por tudo'; veja vídeo

Com atraso de mais de 30 minutos, Marcelo entrou no Maracanã de mãos dadas com sua mulher, Clarice, e acompanhado dos dois filhos, Enzo e Liam, ambos com a camisa do Fluminense e logo gritou: "Dá-lhe Flu." Diante de enorme cantoria, o lateral-esquerdo foi apresentado oficialmente e agradeceu fazendo reverência a todos os cantos das arquibancadas lotadas com 35 mil torcedores. Nas primeiras palavras, celebrou a volta para casa e prometeu "brigar por todos os títulos."

Veja vídeo da apresentação de Marcelo

Enzo, Liam, Lolo e Gansinho entregando a Armadura Tricolor pro @MarceloM12. Que momento lindo! pic.twitter.com/HTGKrr01no — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023



Euforia tricolor





O filho mais velho Enzo até brincou ao colocar a mão no coração do pai para saber como ele estava se sentindo. O reforço fez questão de ira a todos os cantos do Maracanã. A recepção no Olympiakos foi semelhante, mas não era seu clube de coração e ele não entendia as cantorias.



"Estou voltando para casa, obrigado a todos pelo carinho. São 17 anos longe de casa e hoje tenho a alegria de estar de volta. Vai dar tudo certo, terá muita entrega, paixão, tudo por vocês. Serei mais um guerreiro e vamos brigar por todos os títulos", afirmou o jogador, ovacionado. E cantou "laiá, laiá, sou tricolor, sou tricolor."

Com luzes dos celulares acesas e muita cantoria, parecia um maestro em campo, regendo a torcida. "Eo, eo, o Marcelo é tricolor, eo, eo, o Marcelo é tricolor", "Uh, vem que tem, o Marcelo de Xerém," e "Olê lê, olá, lá, o Marcelo vem aí, e o bicho vai pegar." Bastante eufórico em sua volta aos Rio 17 anos após deixar o clube para iniciar sua aventura europeia, ele cantava junto e pulava como um torcedor.

Companheiros na apresentação

O jogador subiu no palco e vestiu a camisa 12. Fez questão, óbvio, de beijar o escudo. Futuros companheiros, como o camisa 10 Paulo Henrique Ganso, o artilheiro Cano, zagueiro e capitão Nino, e o não menos ídolo Fred estavam no Maracanã para a calorosa recepção a Marcelo. Os torcedores aproveitaram a festa linda, regada de músicas eletrônicas, para provocar os arquirrivais, dizendo que "Botafogo é bairro" e que "Ganso joga mais que Arrascaeta." Faixas ainda diziam que "O cheirinho voltou" em referência às derrotas do rubro-negro em decisões.



Um momento de êxtase foi quando Liam pegou o microfone do pai e gritou que o Fluminense vai ganhar a Libertadores. A competição é uma das principais metas da direção tricolor. O nome de Marcelo já foi publicado no BID e ele está liberado para jogar.