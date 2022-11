Fluminense anuncia renovação de contrato de Germán Cano até 2025

O Fluminense anunciou a renovação contratual do atacante Germán Cano. O novo vínculo do argentino com o Tricolor das Laranjeiras será de mais três temporadas, até 2025.

Artilheiro da equipe na temporada, com 44 gols em 70 partidas, assinou a renovação nesta sexta-feira (18) antes de viajar para o Catar, onde assistirá a Copa do Mundo.

Aos 34 anos, o argentino celebrou a extensão do contrato com o Fluminense por mais três anos.

"É um orgulho muito grande, estou muito feliz. [...] Estar em Laranjeiras representa muito, pois tem muita história aqui, representa tudo o que o Fluminense é. Este é um momento especial em minha carreira, único. Poder assinar esse novo vínculo aqui, por mais três anos, é motivo de muito orgulho", disse ao site oficial do clube.

"Que a torcida possa continuar fazendo o L e apoiando nosso time. Estamos preparados para tudo e no próximo ano vai dar tudo certo, vamos conseguir muitas coisas importante", completou.

Em 2023, Germán Cano disputará quatro competições pelo Fluminense: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América e Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira as marcas alcançadas por Cano em 2022

Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão

Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temperatura em jogos oficiais

Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970

Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada

Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos

Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972

Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008

Segundo maior artilheiro do Fluminense no “Novo Maracanã”

Artilheiro do Campeonato Brasileiro

Artilheiro da Copa do Brasil

Artilheiro do Brasil

Prêmios individuais de Cano na temporada

Bola de Prata de melhor atacante do Brasileirão

Prêmio Brasileirão de melhor atacante

Craque da Galera do Brasileirão

