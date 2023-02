Fluminense anuncia contratação de Marcelo, ex-Real Madrid

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marcelo. O atleta retorna ao clube de origem após 17 anos e passagem de sucesso na Europa, onde se consolidou como um dos ídolos da história do Real Madrid.

O período na Espanha durou 15 temporadas, com 25 títulos - o recorde da história do time. O último clube, no entanto, foi o Olympiacos, da Grécia. Com problemas físicos, atuou em somente nove jogos, com três gols marcados.

Com 34 e reconhecido pela habilidade e o poder ofensivo, o defensor também conquistou diversos prêmios individuais e acumulou convocações para a Seleção Brasileira. No Fluminense, disputará a posição com Guga e Jorge.

Legenda: O lateral-esquerdo Marcelo conquistou 25 títulos pelo Real Madrid Foto: divulgação / Real Madrid

Início no Fluminense