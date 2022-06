Floresta x Volta Redonda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Volta Redonda se enfrentam em mais uma rodada da Série C do Brasileiro. O duelo será nesta segunda-feira (20), às 18 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O time cearense vem de seis derrotas consecutivas e está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. A equipe soma apenas 10 pontos numa campanha com três vitórias, um empate e seis derrotas.

Já o Volta começou bem na competição. O time está em 7º lugar com 16 pontos. O grupo carioca tem cinco vitórias, um empatae e quatro derrotas e tem favoritismo no duelo.

ONDE ASSISTIR

NSports.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Marcão; Perema, Mailson, Dudu, Fábio Alves; Carlinhos, Jô Almeida, Renan Mota, Alason; Luan Souza e Raphael Luz. Técnico: Leston Júnior.

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Aílton; Bruno Barra, Marcos Jr., Caio Vitor; Wendson, Lelê e Pedrinho. Técnico: Rogério Corrêa.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Volta Redonda

Data e hora: 20/06, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)