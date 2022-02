Floresta x Sergipe: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Floresta faz nesta quinta-feira (17), às 15 horas, no estádio Domingão, um confronto decisivo contra o Sergipe para suas pretenções na Copa do Nordeste. A partida, válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do certame regional, pode fazer o Verdão saltar da 8ª para a 4ª colocação. Hoje o Lobo tem 4 pontos, mas se vencer chega a 7 no Grupo B e entra no G4, que dá vaga na próxima fase.

Enquete

inter@

Onde Assistir

A partida terá a transmissão do Nordeste FC

Como chega o Verdão

O duelo é importantíssimo para o Floresta, pois pode significar a afirmação da equipe após a vitória de 4 a 3 contra o Campinense na rodada anterior, também no Domingão. A primeira vitória do Lobo foi bastante comemorada pelo técnico Ricardo Drubscky e seus jogadores.

"Agora temos um momento de alegria e que será comemorado até antes do início dos trabalhos. A partir da preparação para o confronto diante do Sergipe, vamos buscar ajustar o elenco e, recuperar todos para que na quinta-feira possamos contar com todos. O que me deixa esperançoso, é que este grupo treina muito bem, fez jogos, onde soube se comportar e acredito que vamos crescer em relação a jogo e a persistência em resultados positivos", declarou o treinador.

Para o duelo, o técnico não poderá contar com o zagueiro Alisson dos Santos, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

O adversário do Floresta está na última colocação do Grupo A com apenas 1 ponto. A equipe do técnico Edu Silva conquistou seu primeiro ponto ao empatar com o Sousa-PB.

Prováveis Escalações

Floresta

Douglas Dias; Yan, Mailson, Fábio Alves e Daniel Pereira, Jô, Thalison, Rendell e Athyrson, Paulo Vyctor e Flávio Torres. Técnico: Daniel Rocha

Sergipe

Kennedy; Márcio Lima, Wendel Lomar, Lazarini, Diego, Elivelton, Diego Aragão, Mateus Silva, Doda, Arthur Caculé e Hiago. Técnico: Edu Silva



Ficha Técnica

Competição: 5ª rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste 2022

Local: Domingão, em Horizonte (CE)

Data e horário: 17 de Fevereiro de 2022 - 15 horas

Arbitro: Rodrigo José Pereira de Lima - PE

Assistentes: José Daniel Torres de Araujo - PE

e Matheus Valentim da Silva - PE