Floresta x Juventude: o que está em jogo, onde assistir e prováveis escalações

O Floresta tem mais uma decisão pela Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27), a partir das 16h, na Arena Castelão. Mas dessa vez a vitória sobre o Juventude Samas/MA é obrigação para não depender das penalidades e carimbar vaga nas quartas de final.

No jogo de ida, o time cearense por pouco não saía do Maranhão sem o empate por 2 a 2 pelas oitavas de final. O atacante Anderson Gotinha perdeu um pênalti no último lance dos acréscimos no estádio Pinheirão, tirando a pressão do Lobo da Vila por um triunfo em Fortaleza.

Leston Junior, técnico do Floresta, vê o resultado com bons olhos para definir a classificação no gramado do Castelão, maior e menos fofo que o do Pinheirão, favorecendo a dinâmica de jogo mais envolvente do time alviverde.

“A equipe do Juventude nos criou dificuldades. Era importante levar para a segunda perna a decisão em uma condição favorável, embora não seja definitiva. Sabemos que em nossos domínios precisamos de imposição, mas sendo inteligentes para que interpretemos a decisão como 180 minutos”, apontou.

Apesar da igualdade no placar agregado, o comandante considera que o Floresta pode aproveitar uma vantagem para o duelo da volta: o desgaste do plantel do Juventude gerado na viagem até o Ceará.

“Temos um grupo muito pé no chão, com jogadores experientes. A decisão está 100% em aberto. A vantagem que temos é não precisar viajar. Podemos tirar proveito se soubermos, fazendo um jogo com intensidade alta. Isso pode evidenciar, em algum momento, um desgaste adversário”, explicou o treinador do Lobo.

Na escalação, o lateral direito Lito e os meias Diego Luís e Renê são as dúvidas. O contraponto está então na estratégia: fora de casa mais reativo, a tendência é um Floresta controlando mais a posse.

Vale ressaltar que no mata-mata da Série D de 2019, o Floresta também empatou uma das duas partidas na segunda fase (Moto Club), nas oitavas (Bragantino/PA) e nas quartas (Jacuipense), vencendo o duelo da volta, com exceção diante da Jacuipense, que o eliminou do sonho do acesso.

Juventus/MA

O Peixe Poraquê, comandado por Leandro Campos, vem de três empates seguidos, tendo chegado às oitavas ao eliminar o Bragantino/PA nos pênaltis. Na fase inicial, terminou em 4º no Grupo 2, com 23 pontos, um a menos que o oponente cearense.

Porém, o Poraquê conta com o retorno de vários atletas recuperados de lesão e da Covid-19: Índio Potiguar, Dedé, Ancelmo, Anderson Cearense, Bruno, Doda, Márcio Diogo e Alexsandro. O zagueiro Betão e o volante João Willians são os desfalques já confirmados.

Para o atacante Naoh, autor de um dos gols do Juventude no empate na ida, a equipe vai manter postura agressiva mesmo em solo cearense.

“Assim como em todos os jogos até aqui, vamos buscar nos dedicar mais ainda. Sabemos que poderíamos ter saído com a vitória dentro de casa, mas são coisas que acontecem no futebol. Motivação e foco não irão faltar no Ceará para buscar a classificação”, disse.

Ficha técnica

Floresta x Juventude/MA

Competição: Série D do Brasileiro - oitavas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27 de dezembro - 16h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).

Transmissão: em tempo real no globoesporte.globo.com/ce.

Floresta: Douglas Dias; Ronaldo, William Goiano, Eduardo e Fábio Alves; Jô, Marconi e Ítalo Henrique; Flávio Torres, Luís Soares e Deysinho. Técnico: Leston Júnior.

Juventude: Mateus; Vivico, Dedé, A. Alagoano e Cleyton; Chico Bala, Marciano e Alemão; Naoh, Vargas e Hiltinho. Técnico: Leandro Campos.