Floresta x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Não demorou muito para o primeiro duelo entre times cearenses na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (2), às 21h30min, Floresta e Fortaleza se enfrentam, na Arena Castelão, em partida importante para as pretensões das duas equipes na competição.

O confronto é válido pela 1ª rodada e marcaria a estreia dos dois times no Nordestão, mas foi adiado. Mesmo assim, pode garantir tranquilidade para o vencedor neste início de competição. Após a goleada por 5 a 0 sobre o Sousa-PB, no último domingo (30), o Fortaleza tenta mais um triunfo para disparar ainda mais na liderança do Grupo A.

Além disso, o Tricolor tem o objetivo de seguir 100% e permanecer com a moral em alta para chegar embalado no Clássico-Rei do próximo sábado (5).

Por isso, já visando o duelo contra o rival Ceará, é bem provável que o técnico Juan Pablo Vojvoda faça mudanças na equipe em relação ao último domingo, visando preservar alguns jogadores importantes e, ao mesmo tempo, dar minutagem para outros atletas.

Jogadores como Felipe, Juninho Capixaba, Matheus Vargas e Romarinho se credenciam ao time titular.

Dois anos depois...

Fortaleza e Floresta não se enfrentam há um bom tempo. São mais de dois anos sem nenhum confronto entre as equipes. O último jogo entre ambos foi no dia 31 de agosto de 2019, pela Taça Fares Lopes. Naquele ano, o atacante Rinaldo jogou a competição pelo Fortaleza, que contra o Verdão da Vila, utilizou um time de jogadores da base e acabou derrotado por 6 a 1.

Desde então, os dois times não têm se enfrentado porque o Floresta está na 2ª Divisão do Campeonato Cearense. No histórico de confrontos, são dez jogos, com quatro triunfos do Fortalea, três do Floresta e outros três empates.

Floresta

Legenda: Floresta empatou na estreia e vai em busca da primeira vitória Foto: Guilherme Drovas / Floresta EC

Após o empate em 1 a 1 contra o Globo-RN, na estreia da Copa do Nordeste, o Floresta vai em busca da primeira vitória na competição. Flávio Torres marcou o primeiro da história do Lobo da Vila na fase de grupos da competição regional.

A tendência, inclusive, é que o técnico Ricardo Drubscky repita a escalação que atuou na partida do último sábado (29), já que não possui nenhum desfalque.

Com todo o elenco à disposição, o experiente treinador, de 61 anos, aposta em uma estratégia para surpreender o Fortaleza e conquistar o resultado positivo.

"Sabemos da dificuldade do adversário, mas o Floresta está em uma trajetória em busca de expressão. Dentro das nossas condições, a gente vai buscar sempre jogar bem, competir e, ao mesmo tempo, buscar os pontos. Calhou de cair agora um adversário mais difícil, mas vamos estamos muito confiantes e vamos encarar esse jogo com toda seriedade para buscar um bom resultado", disse o comandante alviverde.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 2ª rodada

Data: 02 de fevereiro de 2022

Hora: 21h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: ESPN, NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Joao Henrique Queiroz da Silva (RN)

Escalações

Floresta

Marcos; Lito, Mailson, Alisson e Pedro Rosa; Joedson, Eduardo dos Santos e Matheus; Igor, Paulo Vyctor e Flávio Torres. Técnico: Ricardo Drubscky

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Felipe (Ronald), Matheus Vargas (Lucas Lima) e Juninho Capixaba (Lucas Crispim); Romarinho (Depietri) e Igor Torres (Edinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda