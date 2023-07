Floresta x Figueirense: confira local, horário, onde assistir e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (24) para enfrentar o Figueirense/SC, às 20h, no Estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 14 pontos ganhos. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Operário/PR, fora de casa. O time terá dois desfalques para a partida: o volante Jô Almeida, que passará por cirurgia no menisco, e o lateral-esquerdo Bruno Ré, que segue em processo de transição. No entanto, Sérgio Soares poderá promover a estreia de Caio Mancha, mais novo contratado da equipe.

Já o Figueirense/SC é o 14º, com 16 pontos. O time catarinense encara uma série de quatro jogos sem saber o que é vencer e se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN e Nosso Futebol (canal fechado e YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES