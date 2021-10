Floresta x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Ferroviario fazem o 1º encontro dos dois representantes cearenses pela 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste, nesta terça-feira (26), às 21h30, no estádio Vovozão. A partida é de mando do Floresta, com o jogo de volta sendo no Castelão com mando coral no dia dia 2.

Quem sair vencedor do confronto, estará na Fase de Grupos da Copa do Nordeste, o que significaria um ganho financeiro e significativo.

Transmissão

A partida será transmitida pelo Nordeste FC

Como chegam

Para chegar até a última fase preliminar antes da fase de grupos, o Floresta eliminou dois rivais fora de casa: o Treze/PB por 3 a 1 em Campina Grande e o Santa Cruz por 4 a 2 nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. Já o Ferroviário, entrou direto na 2ª Fase Preliminar e passou fácil pela Juazeirense/BA, por 4 a 0 na Arena Dunas em Natal (RN).

O duelo entre cearenses também aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro e tem sabor amargo para o Ferroviário. já que em dois jogos, foram um empate e uma derrota.. O revés foi duro e aconteceu na última rodada da 1ª Fase, com o Floresta vencendo o time coral por 1 a 0, o eliminando da competição. Uma vitória classificaria o time coral para o quadrangular de acesso.

Os jogadores corais citam a qualidade do adversário mas lembrar da importância de uma classificação.

O lateral-esquerdo Emerson destacou as qualidades do adversário.

"Sabemos da qualidade do Floresta. Enfrentamos eles duas vezes. É uma equipe qualificada e nos preparamos no treinamento, em tudo que é possível e estudando o adversário para conseguir essa classificação, que será muito importante para o clube e nós jogadores".

Já no Floresta, o treinador Daniel Rocha espera o confronto mais difícil até então na Copa do Nordeste para a equipe a Vila Manoel Sátiro.

"Queremos colocar o Floresta em um grau acima, que é a fase de grupos da Copa do Nordeste. Dos três confrontos é o mais difícil enfrentar o Ferroviário. Requer muita atenção para os dois jogos e fazer história de vez", declarou o técnico do Floresta, Daniel Rocha.

Prováveis Escalações

Floresta

Douglas Dias, Alisson, Maílson, Fábio Alves, Jô, Thalison, Daniel Pereira, Renê, Paulo Vyctor, Flávio Torres e Eugênio. Técnico: Daniel Rocha

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson, Wesley Dias, Mauri, Lucas Gonçalves, Clisman, Wandson e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais

Ficha Técnica

Competição: 3ª Fase Preliminar Copa do Nordeste 2022

Estádio: Vovozão, em Fortaleza (CE)

Data e Hora: 26 de Outubro de 2021 21h30

Transmissão: Nordeste FC

Árbitro Leonilson Fernandes Trigueiro Filho - RN

Árbitro Assistente 1 Luis Carlos de França Costa - RN

Árbitro Assistente 2 Reinaldo de Souza Moura - RN