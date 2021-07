Floresta x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O futebol cearense registra um clássico neste sábado (24) pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Únicos representantes estaduais na competição, Floresta e Ferroviário duelam às 17h, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, pela 9ª rodada da competição.

O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real. A Rádio Verdes Mares transmite ao vivo.

Pelo regulamento, será o primeiro dos dois confrontos entre os times na fase de grupos, dessa vez com mando de campo alviverde. Na Chave A, voltam a se enfrentam na 18ª rodada, ainda sem data definida pela (CBF).

Momentos opostos

A tabela de classificação é um retrato dos cenários opostos de Ferroviário e Floresta no 1º turno. Com oito rodadas realizadas, o Tubarão da Barra ocupa a liderança isolada do chaveamento com 14 pontos e aproveitamento de 58,3%.

Legenda: Francisco Diá é o atual técnico do Ferroviário na temporada 2021 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

A equipe registra também três partidas de invencibilidade: empate com Volta Redonda (1x1) e vitórias contra Paysandu (0x2) e Manaus (1x0). O plantel comandado por Francisco Diá tem a melhor defesa, com só três gols sofridos.

Legenda: O Floresta perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 na 8ª rodada da Série C Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

O percurso alviverde, no entanto, é mais próximo da zona de rebaixamento. Com 10 participantes, o Verdão ocupa a 8ª posição, com nove - apenas um na frente do Jacuipense-BA, primeiro clube na posição da faixa da degola.

O abismo entre os conterrâneos é explicado através dos resultados positivos nas campanhas. O Floresta venceu apenas duas vezes, contra quatro, apesar de ter somente um gol sofrido a mais (6).

Diferentes objetivos

A expectativa é de uma partida aberta entre Ferroviário e Floresta. Com o equilíbrio na classificação, o time coral pode encerrar a rodada fora do G-4 se não pontuar contra o rival alviverde. Por outro lado, o Verdão teme entrar na zona de rebaixamento e busca pontos dentro de casa.

Isso porque as pretensões são distintas na Série C. No terceiro ano na divisão nacional, o Tubarão sonha com o acesso para coroar a ascensão iniciada em 2018, quando foi campeão da Série D.

Legenda: O atacante Gabriel Silva é uma das esperanças de gol do Ferroviário Foto: divulgação / Ferroviário

"Se a gente vencer, abre oito pontos de diferença deles. Passamos por um momento difícil, que foi quando perdemos duas fora, só que o nosso grupo está muito focado e isso não nos abalou, nem o nosso nosso objetivo. Nos recuperamos na sequência", afirmou o atacante coral Gabriel Silva.

O discurso na Vila Manoel Sátiro é de pavimentar o futuro. Com apenas seis de disputa de futebol profissional, o Floresta foi vice-campeão da Série D em 2020 e está como debutante na Série C. O foco é se manter na divisão e, caso possível, buscar uma vaga no G-4.

Legenda: O técnico Leston Júnior busca melhorar o desempenho do Floresta Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

"Nós estamos em um grupo equilibrado, basta olhar a pontuação. E a gente vem fazendo bons jogos, mesmo sendo debutante na divisão, conseguimos jogar em situação de igualdade. Queremos que essa regularidade se torne também vitórias", explicou o técnico Leston Júnior.

Para a partida, as duas equipes seguem com 100% do elenco disponível. Logo, as comissões técnicas podem armar as melhores estratégias para buscar o triunfo no duelo cearense.

Ficha técnica

Floresta x Ferroviário

Local: Vovozão, em Fortaleza/CE

Data: 23/07/2021

Horário: 17h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Band, Dazn, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Floresta: Tony; Lito, William Goiano, Alisson e Fabio Alves; Jô, Marconi e Carlos Renato; Elielton, Yuri Naves e Flávio Torres. Técnico: Leston Júnior.

Ferroviário: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza, Diego Viana e Reinaldo; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá.