Floresta x Caxias-RS pela Série C: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Domingão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Floresta encerra preparação para duelo contra o Caxias.
Foto: Kely Pereira/Floresta EC

O Floresta enfrenta o Caxias-RS neste domingo (7), na primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileiro. O duelo será no Estádio Domingão, em Horizonte, a partir das 16h30 (de Brasília). As equipes, que fazem parte do Grupo B, também encaram Londrina e São Bernardo. Os dois melhores times de cada grupo garantem o acesso à segunda divisão nacional. 

Onde assistir

SportyNet+ e Dazn

Palpites

inter@


Como chega o Floresta?

A equipe cearense encerrou a Primeira Fase em oitavo lugar, com 27 pontos somados numa campanha com sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Para a nova fase, o Lobo da Vila finalizou a preparação no sábado. Sob comando do técnico Leston Júnior, a equipe realizou atividades táticas no CT Felipe Santiago.

Para o jogo, o Floresta terá dois desfalques. Dalton sofreu uma luxação no ombro esquerdo ainda no duelo contra o Figueirense, pela 18ª rodada, e está fora. Quem também não vai poder atuar é Ruan, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida da primeira fase, contra o São Bernardo. 

Como chega o Caxias? 

Já o Caxias encerrou a Primeira Fase na liderança, com 37 pontos somados. A equipe gaúcha fez a melhor campanha da Série C, com 12 vitórias, um empate e seis derrotas. Assim, garantiu vaga antecipada na fase decisiva da competição. 

O grupo fez o último treinamento em solo gaúcho na última quinta-feira (4). O grupo comandado por Júnior Rocha embarcou para a capital cearense e realizou atividades no CT das categorias de base do Ceará. 

Legenda: Caxias durante treinamento.
Foto: Vitor Soccol/S.E.R. Caxias

Prováveis escalações: 

Floresta: Dheimison; Thomás Kayck, Vitão, Ícaro; Diego Matos, Mateus Ludke, Gustavo Xuxa, Rodriguinho, Guilherme Nunes; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior

Caxias-RS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Kelvyn) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Gustavo Nescau (Welder). Técnico: Júnior Rocha


FICHA TÉCNICA

  • Floresta x Caxias-RS
  • Data e hora: 07/09, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Domingão, em Horizonte-CE
