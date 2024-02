Floresta x Barbalha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Barbalha entram em campo nesta sexta-feira (09), às 20h, no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro é o atual terceiro colocado do Grupo A, com seis pontos ganhos em três rodadas. A equipe ainda sonha com a primeira colocação para garantir vaga direto nas semifinais.

Já a Raposa dos Verdes Canaviais está na última posição do Grupo B ainda sem pontuar após três partidas. A equipe perdeu todos os seus jogos e irá disputar o quadrangular do rebaixamento.