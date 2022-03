Floresta x Atlético/BA: onde assistir, horário, palpites e ficha técnica

O Floresta recebe neste domingo (6), o Atlético/BA, às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte, buscando dar um salto na tabela rumo ao G4 na Copa do Nordeste. O jogo é válido pela 7ª rodada da competição regional.

O Verdão ocupa a 7ª posição do grupo B com sete pontos conquistados, mas está 3 pontos do 4º colocado, o Bahia. Portanto, uma vitória, aliada a um tropeço do time baiano, o Lobo pode chegar na última rodada da 1ª Fase com chances de avançar para a 2ª Fase.

O adversário do Verdão, o Atlético de Alagoinhas, é o 7º do Grupo A e tem reduzidas chances de classificação.

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão do Nordeste FC

PALPITES



FICHA TÉCNICA



Floresta x Atlético/BA

Data e horário: 06/03/2022, às 15h

Local: Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais - MA

Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira - MA e Antonio Fernando de Sousa Santos - MA