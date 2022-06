Floresta x Atlético Cearense: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Floresta entra em campo nesta sexta-feira (3), às 15h (horário de Brasília), contra o Atlético Cearense, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

A partida coloca frente a frente dois representantes cearenses, que lutam em um primeiro momento pela permanência na Série C, mas quem sabe, sonhar com uma vaga no G8.

O Floresta, na 13ª posição, com 10 pontos, busca retomar o caminho das vitórias após perder quatro partidas seguidas. Já o Atlético, tem 5 pontos e está na última posição, mas somou seus cinco pontos nos últimos 4 jogos.

Legenda: O Atlético do técnico Roberto Carlos vem reagindo na Série C Foto: João Vitor Paiva / FC Atlético Cearense

Expectativas

"Estamos vindo de resultados negativos, mas isso não desanimou o grupo, pois sabemos da qualidade e competência deste grupo. Estamos cientes que na próxima rodada, precisamos buscar um resultado que nos favoreça, pois numa competição tão difícil que é a Série C, todo ponto, seja o empate ou vitória, será de extrema importância para almejar nosso objetivo", declarou Jô, o volante do Floresta.

"Tivemos uma semama muito bem feita. Sabemos da dificuldade do confronto. Temos que pontuar na competição e com uma vitória dar uma respirada. Estamos em evolução nos últimos jogos, com resultados melhores", afirmou o atacante Yuri Tanque, do Atlético.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Floresta x Atlético Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 03/06/2022 (sexta-feira)

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne SC

Assistente 1: Éder Alexandre SC

Assistente 2: Gizeli Casaril SC

Transmissão: TV NSports