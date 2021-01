Floresta X América/RN: tudo sobre o jogo, prováveis escalações, onde assistir

O Floresta inicia, nesta sábado (2), no Castelão, mais um mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, agora o mais importante de sua notável jornada. Afinal, o time do técnico Leston Júnior, único representante cearense nas quartas de final, está a dois jogos do sonhado acesso para a Série C. O adversário é o América/RN.

E para abrir uma vantagem no confronto contra o time potiguar, o Floresta faz o 1º jogo em casa, às 16 horas. O duelo de volta está marcado para o dia 10, na Arena Dunas, em Natal às 16 horas.

Boa trajetória

Para chegar a esta fase decisiva para o acesso, o Floresta fez uma campanha de orgulhar e segura desde o início. Na 1ª fase, ficou em 3º do Grupo 3 com 24 pontos, se classificando com sobras, com 8 pontos de vantagem para o 5º colocado, atrás apenas de América/RN e Salgueiro. Foram 6 vitórias e 22 gols marcados, com 57% de aproveitamento.

Ao entrar nas fases de mata-mata, muita superação: na 2ª fase, venceu o Itabaiana por 2 a 1 no Castelão na ida e buscou no jogo de volta um empate heroico em 2 a 2 nos minutos finais após estar perdendo por 2 a 0. Já mais confiante na 3ª fase, empatou em 2 a 2 com o Juventude/MA fora de casa na ida para na volta, no Castelão, vencer com autoridade por 2 a 0.

Com a 6ª melhor campanha na classificação geral, o Floresta enfrentará um dos favoritos ao acesso, o América/RN, adversário que já enfrentou na 1ª fase. E foram dois jogos equilibrados, com um empate em 1 a 1 pela 2ª rodada no Domingão, em Horizonte (CE), e pela penúltima rodada, uma vitória do América por 2 a 1 em Natal.

Legenda: Flávio Torres é um dos destaques do Floresta Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

O técnico Leston Júnior lembrou os dois confrontos na 1ª Fase e espera o mesmo equilíbrio entre os times.

“O América já jogou Série A, tem muita tradição, mas o peso da camisa vale apenas para a estatística. As duas equipes estão na mesma divisão, fizeram campanhas muito parecidas, já se enfrentaram duas vezes na competição, e foram dois enfrentamentos muito equilibrados. Espero que passe nos 180 minutos a equipe mais competente para o acesso”, disse ele.

O América/RN é comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi, que já dirigiu o Floresta. Por conhecer o clube, o treinador espera um jogo difícil, mas confia em sua equipe.

“Estamos esperando um jogo difícil diante de uma equipe que tem seus méritos, pois não chegou até aqui à toa. Temos um time qualificado que foi ganhando confiança durante a competição”, disse.

Ficha técnica

Série D do Brasileiro - Quartas de final

Castelão, em Fortaleza (CE)

2 de Janeiro de 2021 - 16h

Floresta: Douglas Dias, Lito, Willian Goiano, Thalison, Fábio Alves, Jô, Marconi, Ítalo, Luis Soares, Flávio Torres, Deysinho. Técnico: Leston Júnior

América/RN: Ewerton, Everton Silva, Edimar, Marcelo, Carlos Renato, Felipe Guedes, Elias, Rondinelly, Romarinho, Tartá, Wallace. Técnico: P. Kobayashi

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro - MG; Assistentes: Guilherme Dias Camilo - MG e Celso Luiz da Silva - MG

Transmissão: CBF TV, TV Brasil