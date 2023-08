Floresta x América/RN: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e América/RN entram em campo neste sábado (26), às 16h de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a 19ª rodada da Série C do Brasileirão, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Floresta ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela de classificação. O time soma 20 pontos em 18 rodadas disputadas. Na última rodada, empatou sem gols fora de casa com o Manaus em um confronto direto pela permanência.

Já o América/RN está na 18ª posição da Série C com 19 pontos. Na última rodada, o time empatou em 0 a 0 com o Aparecidense/GO, jogando em casa.

Assim, a partida é um confronto direto pela permanência na Série C. Além do Verdão e do América, o Manaus (17º com 19 pontos) também está na briga contra o rebaixamento e enfrenta o Figueirense fora de casa no mesmo horário.

O meia-atacante do Lobo, Marllon Pereira destacou a grandeza deste jogo para a projeção da equipe visando a próxima temporada.

"Necessitamos fazer um jogo com inteligência e sabedoria para conquistar o resultado positivo. O nosso intuito é deixar o Floresta na Série C de olho em 2024", disse.

VEJA AS COMBINAÇÕES QUE O TIME CEARENSE PRECISA PARA PERMANECER:

Vencendo

Se vencer, a equipe chega aos 23 pontos e garante a permanência sem depender de outros resultados

Empatando

Se empatar com o América/RN, vai precisar torcer para que o Manaus também empate seu jogo.

Perdendo

Se perder, o Floresta estará rebaixado, já que seria ultrapassado pelo América/RN.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Zé Carlos, Matheus Rocha, Alisson, Lucas Oliveira, Vitão, Bruno Ré, Lucas Alisson, Ricardinho, Thiago Alagoano, Romarinho e Buba. Técnico: Matheus Costa.

América/RN: Renan Bragança, Marcos Ytalo, Jean Pierre, Everton Sena e Rael Gomes; João Lucas, Rodriguinho e Elvinho; Rafinha, Wallace Pernambucano e Gustavo Ramos. Técnico: Dado Cavalcanti

FLORESTA X AMÉRICA/RN | FICHA TÉCNICA

Competição: 19ª rodada da Série C do Brasileirão

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE)

Data: 26/08/2023 (Sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro Vinicius Goncalves Dias Araujo SP

Árbitro Assistente 1 Anderson Jose de Moraes Coelho SP

Árbitro Assistente 2 Leandra Aires Cossette SP