Floresta x Amazonas: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Amazonas entram em campo nesta segunda-feira (29), às 20h de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a quinta rodada da Série C do Brasileirão, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Floresta ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação. O time soma quatro pontos em quatro rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Náutico, jogando fora de casa.

Já o Amazonas está na oitava posição da Série C. A equipe soma sete pontos em quatro rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Operário, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Nosso Futebol e YouTube (Nosso Futebol).

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Zé Carlos; Matheus Rocha, Eduardo Junho, Alisson e Bruno Ré; Jô, Lucas Alisson, Marllon e Vitor; Romarinho e Buba. Técnico: Gerson Gusmão.

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Victor Sallinas, Jackson e Renan Castro; Phillipe Guimarães, Jorge Jiménez, DG e Ruan; Sassá e Renatinho. Técnico: Rafael Lacerda.

FLORESTA X AMAZONAS | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada da Série C do Brasileirão

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE)

Data: 29/05/2023 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)