Floresta vence Sergipe no Domingão e encosta no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste

O Floresta venceu o Sergipe por 1 a 0 no estádio Domingão, em Horizonte, na tarde desta quinta-feira (17), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Lobo chegou aos 7 pontos, e "colou" no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste. O time cearense está atrás do 4º colocado, o Altos/PI, pelo saldo de gols (2 a -2).

Mas já na próxima rodada, quando visita o Sampaio Corrêa no domingo (20), às 18h30, no Castelão (SAM), a equipe pode entrar no grupo de classificação para a 2ª Fase.

O jogo

A partida começou com os dois times alternando ataques e buscando os cruzamentos na área, com as defesas se sobressaindo.

Mas após os 10 minutos iniciais, o Sergipe adiantou seu time, e começou a pressionar o Floresta, criando três boas chamces.

Aos 15 minutos, Matheus Silva arriscou de fora da área e mandou pra fora. Aos 17, Elivelton mandou na área e o goleiro Marcão tirou de soco.

Legenda: O jogo Floresta e Sergipe foi muito disputado, com os jogadores reclamando muito do calor em Horizonte Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Na terceira chance, aos 20 minutos, o Sergipe chegou em jogada trabalhada, com Elivelton tabelando com Hiago e batendo para defesa de Marcão.

O Floresta só foi criar sua primeira chance aos 23 minutos, e poderia ter saído na frente. Após belo passe de Lito, Eugênio saiu na cara do gol e chutou em cima do goleiro João Gabriel que saiu bem para fazer a defesa.

Após a volta da parada técnica aos 24 minutos, o jogo ficou mais pegado, com faltas duras. Rendell e Yan Souto, do Floresta, receberam cartão amarelo, assim como Elivélton, do Sergipe.

Na última chance do 1º tempo, aos 44, Elivelton tentou passe para Doda, Yan Souto tentou tirar e quase fez contra, assustando o goleiro Marcão.

Gol e Vitória

Para a etapa final, o Floresta voltou com duas mudanças, entrando Igor e Athyrson, deixando a equipe mais ofensiva. Logo com 6 minutos, Flávio Torres acha Jô, que arrisca de fora da área, mas errou o alvo.

Foi quando aos 13 minutos, o técnico Ricardo Drubscky colocou Paulo Vyctor no jogo.

E 8 minutos depois, o atacante marcou o gol do Floresta, aos 21 em bela jogada. Fábio Alves achou Athyrson, que cruzou rasteiro na medida para Paulo Victor, bater colocado e marcar um belo gol.

Animado com o gol, o Verdão ainda criou duas boas chances, com Flávio Torres e Paulo Vyctor, mas as finalizações foram pra fora.

Depois dos 35 minutos, o Lobo recuou, esperando os espaços no contra-ataque. Mas a equipe desperdiçou jogadas ao errar passes, permitindo o time alvirubro ser perigoso.

Aos 42, quase o Sergipe empatou em cobrança de escanteio de Hiago, e cabeçada de Matheus Silva que raspou a trave do goleiro Marcão.

No último minuto do jogo, o Verdão ainda teve bom contra-ataque para ampliar, mas Jô mandou por cima.

Ao fim da partida aos 51, os jogadores do Floresta comemoraram muito a segunda vitória seguida e a proximidade do G4.