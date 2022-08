Floresta vence Paysandu na Curuzu e permanece na Série C; Atlético é rebaixado com derrota

A última rodada da 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro definiu os destinos de Floresta e Atlético, que lutavam pela permanência. E só o Verdão conseguiu, com o Rubro-Negro sendo rebaixado.

O Floresta foi heróico e garantiu a permanência fora de casa, ao vencer o Paysandu na Curuzu por 1 a 0, gol de Raphael Indio, logo aos 9 minutos do 1º tempo.

O Verdão contou com grande atuação defensiva para segurar o resultado, especialmente do goleiro Marcão, que fez grandes defesas.

Com o resultado, o Floresta terminou a Série C em 15º com 23 pontos e garantindo para 2023.

Não deu

Já o Atlético, precisava vencer o Confiança fora de casa para permanencer. Mas a Àguia acabou sendo derrotada por 1 a 0, com gol de Italo aos 36 do 2º tempo.

Legenda: O Atlético fez jogo equilibrado, teve chances para abrir o placar, mas acabou derrotado no estádio Batistão Foto: Mikael Machado/ADC

Se vencesse, o Atlético permaneceria na Série C, já que ultrapasaria um adversário direto. Com o resultado, o Atlético terminou a Série C em 17º com 19 pontos e rebaixado para a Série D em 2023.

Despedida melancólica

Quem se despediu melancolicamente da Série C foi o Ferroviário. Já rebaixado com uma rodada de antecedência, o Tubarão da Barra entrou em campo contra o Ypiranga/RS, e foi derrotado por 2 a 1 no Presidente Vargas.

Legenda: Em um PV vazio, o já rebaixado Ferroviário se despediu da Série C com mais uma derrota Foto: Lenilson Santos

Felipe Tontini e Vitinho marcaram para o time gaúcho, enquanto Anderson Matheus diminuiu para o Ferroviário aos 36 do 2º tempo. Com a derrota, o Tubarão da Barra terminou a Sèrie C na penúltima colocação, com apenas 16 pontos.

