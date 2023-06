Floresta vence líder São Bernardo no PV e deixa o Z4 da Série C

O Floresta conquistou uma grande vitória pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão bateu o líder São Bernardo/SP por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (8), no estádio Presidente Vargas.

A vitória foram com gols de Marllon e Romarinho, tirou o time do Z4 e o levou para a 12ª colocação com 9 pontos conquistados na classificação do Brasileirão após 7 rodadas.

Próximo jogo

Agora, são três partidas com resultados favoráveis e 3 pontos de vantagem para o Z4. O Verdão volta a jogar no domingo (11), às 19h, contra o Altos/PI, no estádio Presidente Vargas.