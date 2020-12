Floresta vence Juventude/MA e garante vaga nas quartas da Série D

O Floresta está classificado para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar na ida em 2 a 2, o Verdão obteu a vitória decisiva na Arena Castelão, neste domingo (27), por 2 a 0.

Os gols foram marcados por Eduardo e Renê, um em cada tempo. Em campo, o time da Vila Manoel Sátiro dominou as principais ações e contou com uma expulsão de volante Cleyton ainda na etapa inicial.

Com o resultado, o Verdão superou as oitavas da 4ª divisão e repetiu feito da temporada de 2019. Para o próximo mata-mata, o time aguarda definição do adversário com a CBF.