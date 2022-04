Floresta vence Confiança na estreia pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Floresta bateu o Confiança por 1 a 0 na tarde deste domingo (10), no estádio João Ronaldo, na estreia pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol teve iniciou depois de uma bela jogada do volante Joedson, que conseguiu colocar Klenisson na cara do gol, assim, decretando o triunfo alviverde e garantindo os três primeiros pontos na competição nacional.

AGENDA

Na próxima rodada, o Floresta viaja até Salvador, para enfrentar o Vitória no sábado (16), às 20h30, no Barradão. O Confiança recebe o Ypiranga também no sábado, às 15h, no estádio Batistão.