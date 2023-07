Floresta vence o Pouso Alegre com gol de Ricardinho e deixa a zona de rebaixamento da Série C

O Floresta voltou a vencer na Série C do Brasileirão. Fora de casa, a equipe fez 1 a 0 no Pouso Alegre, de Minas Gerais. Com o resultado, o time comandado por Sérgio Soares deixou a zona de rebaixamento. As equipes se enfrentaram neste domingo (9), no Estádio Manduzão. O meia Ricardinho marcou o gol da partida.

Após quatro jogos sem vencer e três rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Lobo da Vila ganha novo fôlego na luta para permanecer na terceirona. O grupo não ganhava uma partida desde a sétima rodada, quando aplicou 2 a 0 no São Bernardo. Autor do gol, Ricardinho celebrou o momento.

“Nossa palavra hoje era avançar. Realmente, viemos com tudo, sem medo de vencer. Acho que a equipe está começando a criar mais essa sinergia. E hoje, através dessa vitória fora de casa, foram 3 pontos importantíssimos. Demos um salto na tabela. Vitória importante também para a sequência do campeonato. Vamos juntos, que ainda tem muita coisa boa para acontecer. Chegaram os meninos para fortalecer mais a equipe. O trabalho do professor também, da comissão... Vamos jogo a jogo, para conseguir os pontos que precisamos para nos manter e depois, quem sabe, buscar algo mais na competição”, disse o jogador.

Com o resultado, o Lobo da Vila saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 14ª posição. O time está com 14 pontos, numa campanha com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O próximo desafio será diante do Operário, no Estádio Germano Kruger, no próximo domingo (16). O duelo terá início às 16h30 (de Brasília).