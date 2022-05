Floresta vence Botafogo/SP fora de casa e assume vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro

O Floresta bateu o Botafogo/SP 1 a 0 na noite desta segunda-feira (2), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi marcado por Flávio Torres, aos 39 do primeiro tempo. Com o resultado, o Verdão da Vila assumiu a vice-liderança da Série C com 10 pontos, com 83,3% de aproveitamento.

Invicto na Série C, o Lobo está atrás do Mirassol/SP apenas no saldo de gols (4 a 3). O time paulista conheceu sua 1ª derrota na competição e está em 5º com 7 pontos.

Legenda: O Floresta não se intimidou fora de casa e saiu com os 3 pontos de São Paulo Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

PRÓXIMA RODADA

Na próxima rodada, o Floresta viaja até o Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga de Erechim, no domingo (8), às 11 horas, no Colosso da Lagoa. O próximo adversário do Floresta tem 5 pontos na tabela e está em 14º.