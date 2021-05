Floresta vence a Jacuipense na estreia da Série C

O Floresta estreou bem na Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão, sensação da temporada 2020 ao ser vice-campeão da Série D e conquistar o acesso para a "Terceirona", mostrou mais uma vez sua força, vencendo a Jacuipense/BA por 2 a 0 no Domingão, em Horizonte (CE).

Os gols da partida foram marcados no 1º tempo, com Flávio Torres, aos 28 e Deysinho, aos 48 minutos.

Próximo jogo

O Verdão assume a liderança do Grupo A com 3 pontos e volta a jogar pela Série C no dia 5 de junho, contra o Santa Cruz, às 17 horas no Arruda, em Recife (PE).