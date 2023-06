Floresta sai atrás, mas arranca empate do Botafogo-PB em jogo da Série C do Brasileiro

O Floresta ficou no empate com o Botafogo-PB em jogo da 6ª rodada da Série C do Brasileiro. Já o Caucaia e o Iguatu entraram em campo em partidas válidas pela Série D. Todas as disputas ocorreram neste domingo (4).

O Verdão da Vila tinha a difícil missão de encarar o vice-líder da Série C. No Almeidão, o Floresta viu o Belo abrir o placar aos 6 minutos do 1T, com Ricardo Luz. Na etapa final, o time cearense empatou com Alisson, de cabeceio. O duelo ficou em 1 a 1. Com o segundo empate seguido, o time comandado por Gerson Gusmão segue na zona de rebaixamento. O próximo adversário será o São Bernardo, no Presidente Vargas.

SÉRIE D

O Caucaia sofreu, mas arrancou um empate heróico diante do Tocantinópolis por 3 a 3, no Estádio Raimundão, pela Série D. Juliano e Isaías (2x) marcaram para o time cearense. Willian Fazendinha (2x) e Andrezinho fizeram para o adversário. A equipe cearense está em sétimo da tabela do Grupo 2, com três pontos somados no torneio. A equipe recebe o Maranhão na próxima rodada.

Em duelo válido pelo Grupo 3 da Série D, o Iguatu sofreu a terceira derrota seguida. No Barretão, o Globo-RN venceu o duelo por 2 a 1. João Vitor e Carlos Henrique fizeram para os donos da casa. Murilo descontou. Com o resultado, o Azulão vai para a lanterna, com 3 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Campinense, no Estádio Morenão.