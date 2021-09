Floresta recebe o Volta Redonda e pode garantir permanência na Série C

O Floresta tem a chance de garantir sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro ao fim da 17ª rodada. Basta que, neste sábado (18) às 15 horas, vença receber o Volta Redonda/RJ, no CT do Ceará, a Cidade Vozão, e a Jacuipense não vença o Botafogo/PB fora de casa no dia seguite.

Em 8º com 17 pontos, o Verdão tem 2 de vantagem para a Jacuipense/BA, que está em 9º com 15.

A vantagem faltando duas rodadas para o fim da 1ª Fase permite que o Verdão garanta sua permanência se vencer e o time baiano empatar com o Botafogo/PB, no domingo (19), às 20 horas no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

Na rodada anterior, a equipe do técnico Leston Júnior conquistou um bom resultado ao empatar em 0 a 0 com o Tombense/MG fora de casa, o 3º colocado com 24 pontos, mas como a Jacuipense venceu o Volta Redonda/RJ, a briga pela permanência continuou.

Caso o Floresta não vença, a definição ficará para a última rodada. Mas a situação ainda pode ser boa mesmo se empatar nesta sábado e o rival direto perder no domingo, já que abriria 3 pontos e teria um saldo de gols melhor, que hoje é -3 contra -8.

O Verdão só seria ultrapassado pelo adversário caso perca e ele vença.

Na última rodada, a 18ª, que será toda disputada no sábado (25) às 17 horas, o Floresta enfrenta o Ferroviário no Raimundão, que luta por uma vaga no G4, enquanto a Jacuipense recebe o Altos/PI.

Ficha Técnica:

Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 1ª Fase - 17ª rodada

Campeonato Brasileiro - Série C - 1ª Fase - 17ª rodada Local: Cidade Vozão, em Itaitinga - CE Data e Horário: sábado, 18 de Setembro de 2021 - 15h

Cidade Vozão, em Itaitinga - CE Data e Horário: sábado, 18 de Setembro de 2021 - 15h Árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior - GO

Osimar Moreira da Silva Junior - GO Assistentes: Cristhian Passos Sorence - GO e Tiago Gomes da Silva - GO