Floresta recebe o Manaus para respirar na Série C do Brasileiro

O Floresta entra em campo neste sábado (14), buscando reagir na Série C do Campeonato Brasileiro, ao receber o Manaus, às 15 horas na Cidade Vozão, CT do Ceará, pela 12ª rodada.

Sem vencer há 5 rodadas, o time cearense está ameaçado de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para o time que abre o Z2, a Jacuipense.

O Floresta é o 8º do Grupo A com 11 pontos e tem pontuado pouco nas últimas 5 rodadas, mas o adversário direto ainda menos, que tem 10.

Contraste

O Manaus vem bem na competição, na vice-liderança com 17 pontos. Na rodada anterior, venceu o Volta Redonda/RJ por 1 a 0.

Legenda: O técnico Leston Júnior, que foi vice-campeão da Série D com o Floresta no ano passado, tenta manter o clube na Série C Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta

Já no time cearense, a derrota para o último colocado, o Santa Cruz na rodada anterior por 2 a 0 como mandante aumentou a pressão para a equipe de Leston Júnior.

Assim, restando 7 rodadas para o fim da competição, o Verdão precisa reagir para não se complicar nos jogos finais.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série C - 1ª Fase -12ª rodada

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 14 de Agosto de 2021 - 15 horas

Árbitro: José Henrique de Azevedo Junior - MA Assistentes: Elson Araujo da Silva - MA e Raphael Max Borges Pereira - MA