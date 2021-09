Floresta recebe o Altos/PI pela Série C para confirmar reação

O Floresta entra em campo neste sábado (4), buscando confirmar reação na Série C do Campeonato Brasileiro, ao receber o Altos/PI, às 15 horas na Cidade Vozão, CT do Ceará, pela 15ª rodada.

Sem perder há 3 rodadas, o time cearense está se afastando do perigo de rebaixamento e já sonhando com uma classificação. A vitória diante do Botafogo/PB fora de casa por 2 a 1 e o empate em 1 a 1 com o Paysandu fez o Floresta subir pra 7º com 16 pontos, abrir 4 pro Z2 e ficando 5 do G4.

Arrancada?

Por isso uma vitória diante do Altos, que vem logo abaixo do Verdão com 15 pontos, pode representar praticamente a permanência na Série C e a possibilidade de uma arrancada final das 3 últimas rodadas da 1ª Fase. O duelo com o time piauiense é especial para o técnico Leston Júnior, do Floresta, que completará 50 jogos pelo clube

Para o duelo, o Floresta não terá Thiago Primão suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e, mas terá o retorno do atacante Elielton.

FICHA TÉCNICA

Competição: Campeonato Brasileiro Série C - 1ª Fase -15ª rodada

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 4 de Setembro de 2021 - 15 horas

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL

Assistentes: Wagner José da Silva - AL e Ruan Luiz de Barros Silva - AL