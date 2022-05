Floresta perde para Ypiranga-RS fora de casa e sofre primeiro revés na Série C

Embalado após 4 jogos sem saber o que era a derrota, o Floresta sofreu o primeiro revés na Série C. Atuando fora de casa, o time da Vila Manoel Sátiro foi superado neste domingo (8) por 2 a 0 pelo Ypiranga, em Erechim (RS). Hugo Almeida e Marcão fizeram os gols do time da casa.

O Floresta segue ocupando a segunda posição no certame, mas ainda aguarda a finalização da rodada para saber a posição que encerra nesta 5ª jornada da competição nacional.

O jogo

Os gols do jogo de hoje foram marcados todos no primeiro tempo. Aos 35 minutos da primeira etapa, Hugo Almeida recebeu a bola na área e bateu no canto: 1 a 0.

O Verdão sentiu o gol. Aos 42 minutos, Marcão aproveitou de cabeça e ampliou para equipe da casa, que está invicta.

Na próxima rodada, o Floresta recebe o Manaus/AM no sábado, 14, às 15h, no estádio João Ronaldo, em Pacajus.