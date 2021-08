Floresta perde para o Santa Cruz e continua perto da zona de rebaixamento da Série C

O Floresta perdeu por 2 a 0 para o Santa Cruz neste sábado, 7, em confronto direto pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro e continua ameaçado de rebaixamento.

A derrota jogando como mandante, no estádio Raimindão, em Caucaia (CE), deixou o Verdão estacionado na 8ª colocação com 11 pontos, apenas um a mais que a Jacuipense/BA, que abre a zona de rebaixamento com 10.

O Floresta só não entra no Z2 ao fim da 10ª rodada devido à derrota do time baiano para a Tombense/MG por 3 a 0.

Mais do que não se distanciar do Z2, o Floresta permitiu a 1ª vitória do Santa Cruz na competição. O time pernambucano chegou aos 6 pontos e ainda respira, mesmo na última colocação do Grupo A.

Os gols da partida foram marcados por Pipico, aos 43 minutos do primeiro tempo, e Rafael Castro, aos 40 minutos da segunda etapa.

Próximo desafio

Na próxima rodada, o Floresta enfrenta o Manaus, no Domingão, em Horizonte (CE), no dia 14, às 15 horas, pela 12ª rodada.