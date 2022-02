Floresta perde para o Sampaio Corrêa fora de casa e se mantém em 6º no Nordestão

O Floresta foi derrotado por 3 a 0 para o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, no Maranhão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols do time maranhense foram marcados por Eron, Gabriel Poveda (dois).

O time da casa abriu o placar logo aos 5 minutos do 1º tempo, com o artilheiro Gabriel Poveda, de pênalti.

Na etapa final, em outro pênalti, agora aos 11 minutos, Poveda ampliou, e na reta final do jogo, aos 34 minutos, Eron marcou de cabeça.

Próximo jogo

O resultado deixa o Verdão com 7 pontos, em 6º lugar no Grupo B, um ponto do G-4. Na próxima rodada, o Lobo, que vinha de duas vitórias seguidas, busca a recuperação contra o Atlético de Algoinhas/BA, no domingo (6), no Vovozão.