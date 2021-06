Floresta perde para o Paysandu e fica perto da zona de rebaixamento da Série C

O Floresta perdeu por 2 a 0 para o Paysandu e encostou na zona de rebaixamento do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time cearense estacionou na classificação, com 5 pontos, na oitava colocação.

A partida não rendeu muitas emoções no primeiro tempo, e os gols ficaram apenas para a etapa final. Aos 73, Perema fez o primeiro gol do time do Pará.

Já aos 85 minutos, Denílson ampliou a vantagem e consolidou o resultado.

Com a derrota, o Floresta está empatado em pontos com a primeiro equipe da zona de rebaixamento, a Jacupiense. O time cearense, contudo, ainda leva vantagem pelo saldo de gols.

Próximo desafio

Na próxima rodada, o Floresta enfrenta o Altos, no Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro.

A partida está marcada para o domingo (4 de julho), às 16h.