Floresta perde para o Oeste por 3 a 1 em sua estreia na Copa São Paulo de Junior

Em sua estreia pela Copa São Paulo de Junior, o Floresta perdeu para o Oeste/SP por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Barueri, em Barueri, sede do Grupo 29.

O Verdão saiu atrás no placar ao sofrer o gol de Mottinha aos 19 minutos do 1º tempo, buscou o empate aos Iarley Gilberto aos 27, mas no fim da primeira etapa voltou a estar em desvantagem, com gol de Bobó aos 44 minutos.

Na etapa final, o time comandado por Daniel Rocha tentou o empate, mas Reifit marcou para o Oeste nos minutos finais - aos 44 minutos - definindo o resultado.

Tabela e próximo jogo

Com o resultado negativo, o Verdão da Vila é o 4ª colocado do Grupo 29, ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o Lobo enfrenta o Flamengo no sábado, 8, às 19h30, na Arena Barueri, em Barueri.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte