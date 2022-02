Floresta perde fora de casa para o CSA pela Copa do Nordeste

O Floresta foi derrotado pelo CSA por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols do Mutange foram marcados por Marco Túlio e Lucas Marques, ambos nos acréscimos de cada tempo.

Com o resultado, o Lobo continua sem vencer na competição. A equipe do técnico Ricardo Drubscky é a última colocada do Grupo B com 1 ponto. Já o CSA, assume a vice-liderança do Grupo A com 6 pontos.

Próxima rodada

Pela 4ª rodada, o Floresta enfrenta o Campinense, no dia 13, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). No mesmo dia, o CSA faz o Clássico com o CRB às 18h30 no Rei Pelé, em Maceió (AL).