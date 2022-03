Floresta perde em casa para o Atlético/BA e está eliminado da Copa do Nordeste

O Floresta foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético/BA na tarde deste domingo (6), no estádio Domingão, em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Rael e Reninha marcaram para o time visitante, enquanto Paulo Vyctor fez para o Verdão.

Com o resultado, o Verdão se mantém com 7 pontos na 8ª e última colocação do Grupo B e não tem mais chances de classificação para 2ª Fase. Isso porque, o Náutico venceu o Sergipe por 3 a 0 nos Aflitos e chegou ao G4 com 11 pontos.

Com honra

Assim, resta ao Verdão da Vila, encerrar de maneira honrosa, na melhor colocação possível a 1ª Fase da Copa do Nordeste, em sua 1ª participação da história.

No dia 19 de março, os comandados do técnico Ricardo Drubscky enfrentam o Sport às 17h45 na do Ilha do Retiro, em Recife, pela 8ª e última rodada da 1ª Fase.