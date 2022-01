Floresta integra ao elenco principal oito atletas que atuaram na Copinha

Oito jogadores sub-20 do Floresta, que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vão ganhar oportunidade no elenco principal. O Verdão da Vila se despediu da competição com vitória, no 4 a 2 diante do Forte Rio Bananal/ES. A equipe terminou em terceiro lugar do Grupo 29. Nesta quinta-feira (13), o grupo se junta ao plantel para treinamento.

O técnico Ricardo Drubscky já vinha observando os atletas. Dos 19 jogadores do plantel comandado por Daniel Rocha, oito foram chamados para fortalecer o grupo nessa temporada. São eles: Cauã Felipe (goleiro), Lázaro (lateral-direito), Leonardo (zagueiro), Dudu e Athyrson Amorim (volantes), Rodrigo (meia-atacante), Iarley Gilberto e Samuel Dantas (atacantes).

O time principal realiza atividades nesta quinta-feira (13), no período da tarde, no Centro de Treinamento Felipe Santiago, na Vila Manoel Sátiro. O Floresta se prepara para disputar Brasileirão Série C, Copa do Nordeste, Série B Cearense e Taça Fares Lopes.

