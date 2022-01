Floresta isola jogadores em bolha na Vila Manoel Sátiro para inibir proliferação do vírus H3N2

O Floresta Esporte Clube deu início a pré-temporada nesta segunda-feira (3), no CT Felipe Santiago, reforçando os cuidados com a pandemia da Covid-19 e buscando inibir a proliferação do vírus H3N2 (Influenza).

Durante 10 dias, 28 pessoas, entre atletas, comissão técnica e staff ficarão isolados no Centro de Treinamento. A medida foi adotada em 2020 e 2021, gerando um resultado positivo à direção do clube, com nenhum caso de infecção durante o isolamento.

Os profissionais ocuparão as instalações do Hotel 02 do CT Felipe Santiago, sendo divididos em quartos duplos, até o dia 13 de janeiro.

Preparação para a Copa do Nordeste

A segunda-feira marcou também o primeiro contato entre os atletas do Verdão da Vila com o técnico Ricardo Drubscky e sua comissão técnica. O novo comandante foi anunciado em 18 de dezembro e chega para substituir Leston Júnior.

Durante o dia, os atletas foram avaliados pelo departamento físico, tendo realizado ações juntos da fisiologia e da fisioterapia, e passaram por testes avaliativos de saúde, para que o departamento médico tenha um controle de cada jogador durante as atividades.

O Floresta estreia na Copa do Nordeste no dia 22 de janeiro (sábado) contra o Fortaleza.

