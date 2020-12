Floresta enfrenta o América/RN nas quartas de final da Série D do Brasileiro

O Floresta vai jogar contra o América/RN nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Por ter a 6ª melhor campanha da competição, o Lobo da Vila Manoel Sátiro encara o 3º melhor, definido por sorteio nesta segunda-feira (28) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A previsão para a data do confronto de ida é para domingo (3) com a volta no dia 10 de janeiro, sem horários confirmados.

América e Floresta fizeram parte do Grupo 3 na primeira fase da competição, com um empate em 1 a 1 na 2ª rodada e uma vitória por 2 a 1 para o time potiguar na 13ª, terminando na liderança do certame com 28 pontos. Na 2ª fase, o América eliminou o Coruripe por 5 a 1 no agregado e o Galvez nas oitavas de final por 6 a 2 no placar total.

Caso avance, o Lobo garante vaga na Série C do Brasileirão de 2021, enfrentando ou o Fast/AM ou o Novorizontino/SP nas semifinais.

O Floresta chegou às quartas na temporada passada, quando foi eliminado pela Jacuipense por 3 a 2 no agregado.